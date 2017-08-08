Genç yetenek 5 yıl daha Eskişehirspor’da
Eskişehirspor’un parlayan yıldızlarından Dorukhan Toköz, 5 yıl daha Kırmızı Şimşekler’de forma giyecek.08 Ağustos 2017 Salı 22:18
Eskişehirspor’un altyapısından yetişerek, kulübün zor günlerinde ortaya koyduğu performansla takdirleri toplayan Dorukhan Toköz, 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen imzada, genç oyuncuya Eskişehirspor Başkanı Sinan Özçeoğlu eşlik etti. Eskişehirspor’un resmi sitesinden yapılan duyuruda ise, "Oyuncumuza, Eskişehirspor forması altında başarılar dileriz" denildi.