Genç SK kulübünden profesyonel atak

Galatasaray Futbol okulu çalışmalarını, Galatasaray ile ortak düzenlenen antrenman programı kapsamında yapıyor. Aliağalı genç sporcularaFlorya’nın kapısını aralama fırsatı veriyor.

5 yaş ve üstü tüm sporculara 365 gün kayıt ve antrenman şansı tanıyan kulüp, tüm sporcularına lisans çıkartıp resmi takımları olan Aliağa Genç SK’ da mücadele etme şansı verecek. Ayrıca lisans çıkartan bu sporcular TEOG’ dan da ek puan alacak.

Konuyla ilgili olarak Kulüp başkanlığı görevinin yanında Futbol Koordinatörlüğünü de yapan Murat Yağcı şunları söyledi:

‘‘Sporcularımızın her zaman Galatasaray altyapısına seçilme şansı var.Ayrıca yetenekli sporcularımız için üst liglerdeki takımlarla bizzat kendimiz de irtibat kuruyoruz.Ufak oyuncularımızı yetiştirecek olan Murat Özden hocamız; genel kaptanlık ve kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Alper Ahmet Gül hocamızı kadromuza kattık. Ligler başlarken bir antrenörümüz daha ekibimize katılacak ve sporcularımıza en iyi eğitimi vermemize destek verecek’’ dedi.

Bu sene 2. Amatör ligde A takım ile mücadele eden kulüp, bunun yanı sıra Kocaeli, İstanbul, Balıkesir’den birçok takımla hazırlık maçı yapma; kulüp oyuncularına vitrine çıkma şansı verebilmek için görüşmelere başladı. Ligler başlamadan bu şehirlerin takımları ile sahalarında maç yapmak için deplasman yolculukları planları yapılmaya başlandı.

“İnsana yatırım yapmaya kararlıyız”

Sporcuların bir araya gelip vaktini değerlendirmeleri, kaynaşmaları için futbolla özdeşleşmiş olan langırt, PS4 ve sınırsız internet ile donatılan kulüp, tüm sporcularına bunlardan ücretsiz olarak faydalanma imkanı veriyor. Ayrıca kulüp, ligler başlarken sporcularımızla sık sık yemekler, sinema etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor. Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kulübün ilk hedeflerinden biri çocukların sokakların kötü alışkanlıklarından çekmek ve aile ortamına sokmak. Gelecek için iddialı açıklamalarda bulunan Yağcı, "Aliağa’da ve çevre ilçelerde birçok futbol okulu var. Bizi onlardan ayıran en büyük özellik bu işi ticari kaygı ile yapmamamız; bu sebeple de antrenöründen idman malzemesine; formasından antrenmanına en profesyonel teçhizat ve teknikleri kullanmamız.Futbolda kaliteli eğitim, kaliteli malzemelerle ve kaliteli ekipmanlarla olur. Biz de buna inanıyoruz ve bunu uyguluyoruz. Hedefimiz bir sonraki sezonda kupalara ambargo koyan bir ekip yaratmak. Sporcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Biz bir aileyiz, bu aileye katılmak isteyen herkesi de bekliyoruz’’ dedi.