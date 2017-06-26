Genç polis trafik kazasında yaşamını yitirdi
İstanbul'dan Bursa'ya motosikletiyle bayram ziyareti için ailesinin yanına gelmek isteyen genç polis memuru, İstanbul-İzmir otobanında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.26 Haziran 2017 Pazartesi 20:45
Kaza, İstanbul-İzmir Otobanı Gemlik gişelerinden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle Bursa yönüne gitmekte olan Faruk Zeki Oruç (23), motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosiklet otobanda kalırken, Oruç, bariyerlerin dışına savruldu. Kafasını yol kenarında bulunan taşa çarpan Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Genç polis memurunun kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.