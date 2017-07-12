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Genç oyuncu ailesini katletti!

Parma alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdü.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:44
Genç oyuncu ailesini katletti!

Nyantakyi son olarak İtalya Serie D Ligi’nde Imolese forması giyiyordu ve serbest durumdaydı. 43 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf eden futbolcunun geçtiğimiz sezonlarda Milan’ın kapısından döndüğü ve sonrasında kariyeri düşüşe geçtiği belirtildi.

Milano’daki tren garında yakalanan Solomon Nyantakyi hakkında açıklama yapan Parma’nın teknik direktör Cristiano Lucarelli, 21 yaşındaki oyuncunun son yıllarda ağır depresyon geçirdiğini, takıma çağırdığını ancak ailesini özlediği için gelmediğini açıkladı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:44
  1. Serie D Ligi’
  2. Imolese
  3. Solomon Nyantakyi
  4. Milano
  5. Cristiano Lucarelli
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