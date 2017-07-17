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Genç Milli judoculara, Salihlili taraftarlardan destek

Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Kupası hazırlıkları için Manisa’nın Salihli ilçesinde kamp yapan Genç Kızlar Judo Milli Takımı’nı, Salihli 45.5 Taraftar Derneği üyeleri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:58
Genç Milli judoculara, Salihlili taraftarlardan destek

28-29 Temmuz tarihlerinde Almanya’da yapılacak Avrupa Kupası’nın hazırlıklarını Lidya Sardes Otel’de Milli Takımı Antrenörleri Oktay Ayaz, Mustafa Kalaycı ve Duygu Aslan nezaretinde sürdüren Genç Kızlar Judo Milli Takımı sporcularına Yakup Karahan başkanlığındaki Salihli 45.5 Taraftar Derneği üyeleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, milli judoculara hem çiçek takdim edip, hem de tatlı ikram ederek, Avrupa Kupası’nda başarılar diledi. Ay-Yıldızlı judocuları Salihli’de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Salihli 45.5 Taraftar Derneği Başkanı Karahan, “Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda toplamda 10 madalya kazanarak Balkan Şampiyonu olan Genç Kızlar Judo Milli Takımını tebrik ediyorum. Milli Judocularımızın aynı başarıyı Almanya’da da göstererek, göğsümüzü kabartacaklarından eminim. İnşallah, Bulgaristan’da olduğu gibi, Almanya’dan da madalyalarla dönersiniz” dedi.

Genç Kızlar Judo Milli Takımı Antrenörlerinden Oktay Ayaz ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Salihli 45.5 Taraftar Derneği üyelerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:58
  1. Avrupa
  2. Almanya
  3. Manisa
  4. Bulgaristan
  5. Salihli
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