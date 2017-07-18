Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Genç KOMEK’te turnuva haftası başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 8-16 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği Genç KOMEK Yaz Okulunda 71 kurs ve eğitim merkezinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva haftası başladı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:52
Genç KOMEK’te turnuva haftası başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Genç KOMEK Yaz Okulunda 71 kurs ve eğitim merkezinin katılımıyla gerçekleştirilen Genç KOMEK Turnuva Haftasında, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, kısa film, fotoğraf, yakan top, voleybol, futbol ve satranç müsabakaları başladı. Kendi alanında uzman hakemler eşliğinde yapılan turnuvalar, merkez ve ilçelerdeki yaz okullarının katılımıyla 8 farklı branşta birer hafta sürecek. Spor branşlarındaki turnuvalar Konya Büyükşehir Belediyesinin okullarda yaptırdığı spor salonlarında yapılacak. Bu hafta satranç ve yakan top müsabakaları ile başlayan turnuvalar, önümüzdeki hafta voleybol ve futbol müsabakaları ile devam edecek. “Dinimiz ve Değerlerimiz” yarışmaları kapsamında öğrenciler Kur’an-ı Kerim güzel okuma ve Siyer-i Nebi bilgilerini test edecek.

Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında fotoğrafçılığa ve kısa film yapımına merak uyandırmak, Yaz Okulu anılarını kalıcı hale getirmek amacıyla “En Güzel Genç KOMEK Yaz Okulu” konu fotoğraf ve kısa film yarışması da devam ediyor. Öğrenciler yaz okulu etkinlikleri boyunca çektikleri en güzel fotoğrafları KOMEK’in sosyal medya hesaplarına mesaj olarak göndererek yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:52
  1. Konya
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon euro
    1. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    2. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    3. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    4. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    7. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    8. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    9. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    10. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    11. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    12. 'Seni görevinin başında değil,..
    13. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    14. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    15. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    16. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    17. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    18. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    19. Onların kalbi daha hassas... Kırmayın!
    20. Yeşil listedeki PKK'lı imha edildi!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!