Genç KOMEK’te turnuva haftası başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Genç KOMEK Yaz Okulunda 71 kurs ve eğitim merkezinin katılımıyla gerçekleştirilen Genç KOMEK Turnuva Haftasında, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, kısa film, fotoğraf, yakan top, voleybol, futbol ve satranç müsabakaları başladı. Kendi alanında uzman hakemler eşliğinde yapılan turnuvalar, merkez ve ilçelerdeki yaz okullarının katılımıyla 8 farklı branşta birer hafta sürecek. Spor branşlarındaki turnuvalar Konya Büyükşehir Belediyesinin okullarda yaptırdığı spor salonlarında yapılacak. Bu hafta satranç ve yakan top müsabakaları ile başlayan turnuvalar, önümüzdeki hafta voleybol ve futbol müsabakaları ile devam edecek. “Dinimiz ve Değerlerimiz” yarışmaları kapsamında öğrenciler Kur’an-ı Kerim güzel okuma ve Siyer-i Nebi bilgilerini test edecek.

Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında fotoğrafçılığa ve kısa film yapımına merak uyandırmak, Yaz Okulu anılarını kalıcı hale getirmek amacıyla “En Güzel Genç KOMEK Yaz Okulu” konu fotoğraf ve kısa film yarışması da devam ediyor. Öğrenciler yaz okulu etkinlikleri boyunca çektikleri en güzel fotoğrafları KOMEK’in sosyal medya hesaplarına mesaj olarak göndererek yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.