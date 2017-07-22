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Genç kız canlı yayına bağlandı.. herkes şoke oldu

İran’ın Ehl-i sünnet Müslümanlarının en etkili tevhidi kanallarından biri Visal-i Hak'a bağlanan bir genç kız'ın iddia ettiği gerçekler şoke etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:18
Genç kız canlı yayına bağlandı.. herkes şoke oldu

İran'dan kısa kısa haberine göre; Bu videoda Fatima adında İranlı bir genç kız “30 yaşıma geldim ve Allah beni hidayet etti ve şirkten kurtuldum” diyor ve İran’da Allah’tan başkalarından hacet istemek ve allah’a şirk koşmanın dehşet verici boyutlarını anlatıyor.

Müslüman olan İranlı genç kız, İran'daki Kuranlarda “Allah’tan başkasını çağırmayın” ayetinin “Allah’tan başka/ Min dunillahi” bölümünün “Putları çağırmayın” olarak tercüme edildiğini böylece Allah’ın kulları olan İmam ve İmamzade ve türbelerden şefaat istemek, onları aracı kılmanın meşru gösterildiğini iddia ediyor. 

ıslahhaber

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:18
  1. İran
  2. Fatima
  3. Allah
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