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Genç kız camiden çıktıktan sonra şehit edildi

ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki Nabra Hassanen isimli genç kızın, camiden çıktıktan sonra şehit edildi.

20 Haziran 2017 Salı 00:13
Genç kız camiden çıktıktan sonra şehit edildi

The Washington Post'ta yer alan habere göre, sahur sonrası Müslümanların toplandığı alanlardan biri olan ADAMS Center'daki camiden çıkan bir grup genç, aracıyla bölgeden geçen bir adamla tartışma yaşadı.

İddiaya göre, elinde beyzbol sopasıyla araçtan inen sürücü Hassasen'e saldırdı. Adamdan kaçan diğer gençler camiye dönerek polisle irtibat kurarken, Hassasen'in cansız bedeni öğleden sonra camiye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir göletin içerisinde bulundu. Cesetle birlikte beyzbol sopasının da bulunduğu belirtildi.

ABD polisi, 22 yaşındaki Darwin Martinez Torres'in şüpheli olarak gözaltına alındığını belirtti ve saldırının arkasındaki nedenin ne olduğunun araştırıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:13
  1. ABD
  2. The Washington Post
  • SadiSadi10 sa önce
    Zalimler için yaşasın CEHENNEM
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