Genç kadın sürat motorundan düşüp öldü

İngiliz Jess Wilkes, Fransa'nın Rhone Nehri üstünde seyreden bir sürat motorundan suya düştü.

27 yaşındaki bir çocuk annesi kadının cesedi, Avignon kentinden geçen nehrin yaklaşık 7 metre derinliğinde bulundu.

Yetkililer, sürat teknesinin bir dubaya çarptığı sırada İngiliz kadının güverteden nehre düştüğünü aktarıyor.

Kaza sonucunda bottaki diğer beş kişi de yaralandı, yaralılardan ikisinin durumu ağır.

İngiliz medyası, Wilkes'ın Londra merkezli bir firmada mimar olarak çalıştığını ve patronunun doğum günü kutlaması için Güney Fransa'ya seyahat ettiğini yazdı.

Kadının 72 yaşındaki babası Bernard, "Yalnızca gözyaşları içindeyiz. Sürat motorunu kullanan kaptanla ilgili soruların yanıtlanmasını istiyoruz" dedi.

İsviçre topraklarından doğan ve Fransa'yı geçerek Akdeniz'de dökülen Rhone Nehri, 813 kilometrelik bir uzunluğa sahip.