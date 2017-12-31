Genç kadın feci şekilde can verdi

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi.

Yaya geçinden yolu karşıdan karşıya geçmeyen Betül Tarakçıoğlu, Ordu- Giresun karayolunda seyir halinde olan İsa K.'nin yönetimindeki 55 EM 479 plakalı TIR'ın çarpması sonucu öldü.

1 çocuk annesi olan Betül Tarakçıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.