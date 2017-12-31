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Genç kadın feci şekilde can verdi

Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, TIR'ın çarpması sonucu öldü.

31 Aralık 2017 Pazar 14:49
Genç kadın feci şekilde can verdi

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi.

Yaya geçinden yolu karşıdan karşıya geçmeyen Betül Tarakçıoğlu, Ordu- Giresun karayolunda seyir halinde olan İsa K.'nin yönetimindeki 55 EM 479 plakalı TIR'ın çarpması sonucu öldü. 

1 çocuk annesi olan Betül Tarakçıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:49
  1. Altınordu
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