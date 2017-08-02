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Genç İş Adamı Poyraz Berkay Matoğlu

Başarılı iş adamı Poyraz Berkay Matoğlu Üçüncü havalimanı yakınlarında konut satışlarının başladığını açıkladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:59
Genç İş Adamı Poyraz Berkay Matoğlu

Bunun üzerine üç ayrı noktada satış ofisleri ve finans kuruluşları ile ortak çalışma yürüten iş adamı, satışların hızının beklenenden çok daha yüksek olduğunu söyledi. Konut satışlarının 2016 yılına göre düşük olduğunu ve ülke ekonomisinin düştüğünü söyleyen iş adamlarına da doğru tercih yanıltmaz cevabını verdi. Uzman satış ekibi ve hukuk danışmanlığıyla ilk toplantısını üçüncü havalimanı yakınlarında olan Boğaz Evler konutlarının satış ofisinde gerçekleştirdi. Projelerini saklamayan ve her yerde devam eden yatırımlarına yetişmenin mümkün olmadığını söylesekte Bu başarının altında sadece disiplin ve öz güven yattığını söyledi.

www.poyrazberkaymatoglu.com
www.instagram.com/poyrazberkaymatoglu

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:59
  1. Berkay Matoğlu
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