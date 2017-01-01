Genç imamın acı sonu

Samsun’un Bafra ilçesinde imam olarak görev yapan 27 yaşındaki Resul Kurnaz, evinde ölü olarak bulundu.

Genç imamın acı sonu
Eklenme: 01 Ocak 2017, 21:58
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Samsun'un Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde camide imam olarak görev yapan 27 yaşındaki Resul Kurnaz, evinde ölü bulundu. Kurnaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü sanılıyor.

Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde imamlık yapan Resul Kurnaz'dan haber alamayan cami cemaati evine gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kapı dışarıdan açılarak içeri girildi. Kurnaz, odasında ölü bulundu. 

Kurnaz'ın odadaki sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  



 
Etiketlerimamın acı sonuSamsun Bafra'da imam ölümüsobadan zehirlenen imam
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