Genç imam soba kurbanı oldu!

Samsun'un Bafra ilçesi Sarıköy mahallesinde camide imam olarak görev yapan 27 yaşındaki Resul Kurnaz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Kurnaz'dan haber alamayan cami cemaati genç hocanın evine gitti. Kapıyı açan olmayınca da jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kapı dışarıdan açılarak içeri girildi ve Kurnaz'ın cesedine ulaşıldı. Cami imamının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Eklenme: 01 Ocak 2017, 17:45
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