Genç gönüllüler Sudan'da okul onarıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Genç Derneği'nin organize ettiği, bu yıl "Sonsuzluk Seferleri Başlıyor" adı verilen proje, 6 Afrika ülkesinde devam ediyor.



"Dünya Bizi Bekliyor" sloganıyla yola çıkan gençler arasında yer alan Hamza Burak Atalay, Esad Eğsen, Ubeydullah Güneş, Burhanettin Şahin, Esad Garip ve Melih Durmuş, Sudan'ın Hartum eyaleti Umdurman şehrinde bulunan Ebu-Digane okulunun onarımında 5 gündür çalışıyor.

Gençler, bir taraftan boya badana işlerini yaparken, diğer yandan okulun eksiklerini gideriyor, 15 gün içinde okul ve çevresinin onarımını tamamen bitirmeyi hedefliyor.

Türk öğrenciler, mola zamanlarında okulda eğitim gören çocuklarla oyunlar oynamayı ihmal etmiyor. Sudanlı çocuklara Türkçe kelimeler öğreten genç gönüllüler, Türk kültürünü de tanıtıyor.

Afrika'da gönül köprüsü kurmaya geldiklerini söyleyen Bingöl Üniversitesi öğrencisi Melih Durmuş, "Türkiye'de kendimiz maddi kaynaklar bulduk. Bu okulda eğitim gören kardeşlerimiz için önce ülkemizde, şimdi Sudan'da çalışıyoruz. Okulun tadilatını yaparken öğrencilerle oyunlar oynuyoruz. Senelerdir Türkleri beklediklerini gözlerindeki o bakışlardan anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin işlerde kendilerine yardımcı olduklarını belirten Durmuş, maddi durumları olmamasına rağmen çocukların kendilerine hediyeler verdiğini söyleyerek, duygulu anlar yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi Ubeydullah Güneş de gönül coğrafyasında mahzun ve mazlum birçok devletin olduğuna işaret ederek, "Bunun en müstesna örneği Afrika'dır. Bizlerin beğenmediği çoğu şeye muhtaç haldeki bu kardeşlerimize bir nebze katkı sağlamak bizim için şereftir. Bu nedenle onlara sahip çıkmaya, tadil etmeye ve gönüller yapmaya geldik." dedi.

Kaynak: AA