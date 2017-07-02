Genç doktorlar kep fırlattı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen ve Zihni Açba, SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof. Dr. Musa Eken, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı. Mezuniyet töreninin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Akdemir, “Türkiye’nin en önemli Tıp Fakültelerinden birinden mezun olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hekimlik hayatlarında başarılar diliyorum. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi çıktı olarak Türkiye’nin ilk üç üniversitesinden biri. Mezuniyet sonrası TUS sınavında ilk girişte yerleşmede yüzde 50’ye varan bir başarı var. Tam donanımlı morfoloji binası, fakültemize bağlı dört hastane ile öğrencilerimize iyi bir eğitim veriyoruz” dedi.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, “Tıp Fakültemiz üniversitemizin temel misyonu olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet konularında büyük bir özveriyle bugüne kadar başarılı işler yaptı. Akademisyen arkadaşlarımızın öğrencilerin eğitiminde ve ilimize verdikleri sağlık hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. SAÜ Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Büşra Güner mezunlar adına yaptığı konuşmada, “Başta dekanımız olmak üzere, her türlü bilgi ve donanımlarını bizlerle paylaşan ve bizi bu kutlu yolda cesaretlendiren tüm hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hekimlik mesleğimizin ilan edildiği bugünde, hekimlik mesleğinin ne kadar kutsal ama bir o kadar da zor bir meslek olduğunun farkındayız. Bunu intern döneminde bizzat deneyimleyerek yaşamış olduk. Hekimlere gerekli değerin verildiği, psikolojik, fiziksel, sözel her türlü şiddetten uzak daha sağlıklı şartlarda çalışabilme olanaklarının sağlanmasını, hekimlere yönelik şiddet konusunda yasaların daha caydırıcı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirdi. Daha sonra dönem birincisi Dr. Büşra Güner’in mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.