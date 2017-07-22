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Genç çiftçilere manda dağıtımı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, ‘Genç Çiftçileri Destekleme’ projesi kapsamında 15 çiftçiye 75 manda dağıtıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
Genç çiftçilere manda dağıtımı

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz manda üretimi ve satışı bakımından ülkemizde ikinci sıradadır. Mandacılık ilçemiz ekonomisi açısından çok önemli bir yerdedir. Bu bakımdan 15 genç çiftimizin aldıkları bu mandalar ile ilçe ve aile ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır. Bu tür desteklemelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Fatih Asak ve İlçe Müdürümüz Sedat Özgül’ün katkılarıyla devam edecektir" dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
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  2. Bitlis
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