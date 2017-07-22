Genç çiftçilere manda dağıtımı

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz manda üretimi ve satışı bakımından ülkemizde ikinci sıradadır. Mandacılık ilçemiz ekonomisi açısından çok önemli bir yerdedir. Bu bakımdan 15 genç çiftimizin aldıkları bu mandalar ile ilçe ve aile ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır. Bu tür desteklemelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Fatih Asak ve İlçe Müdürümüz Sedat Özgül’ün katkılarıyla devam edecektir" dedi.