Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında damızlık düve almaya hak kazanan genç çiftçilere simenter cinsi düveler teslim edildi. 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi desteğinden faydalanmak için Reşadiye ilçesinden 180 müracaat olmuştu. Başvuru sonucunda 11’i kadın toplam 12 çiftçi hibeden yararlanmaya hak kazandı. Kura çekimi ile belirlenen 6’şar adet damızlık düve genç çiftçilere teslim edildi.

6 tane damızlık düve aldığını belirten kadın çiftçi Şuheda Coşkun,"Allah, devletimize, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımızdan bin kere razı olsun. Bize bu imkanı tanıyanlardan bin kere Allahrazı olsun" dedi.