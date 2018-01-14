Genç beyinler robotik laboratuvarlarda buluş yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Bilim Merkezi'nin iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı kapsamında eğitim çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyenin, iklim değişikliği konusunda Bölgesel Çevre Merkezi'nin (REC) düzenlediği hibe programında, "Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi" projesiyle hibe almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, projenin eğitim ayağı olarak Kocaeli Bilim Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan protokol gereği seçilen okullara belediye tarafından robotik laboratuvarların kurulacağı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İmzalanan protokol ile robotik ve kodlama alanında çalışma yapan 12 ilçeden 6 ortaokul ve 6 lise belirlendi. Belirlenen okullarda bu eğitimi verecek öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi'nde 20 saatlik robotik kodlama eğitimi verilecek. Proje kapsamında seçilen okullara robotik kodlama laboratuvarı kurulurken, ikişer adet diz üstü bilgisayar verilecek. Okullarda robotik kodlamanın yaygınlaşması amaçlanırken aynı zamanda çevresel alanlarda buluşlar yapmaları sağlanacak. Daha sonra öğrenciler tarafından oluşturulacak projeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan çocuk şenliği için yapacağı etkinliklerde sergilenecek. Üretilen projeler arasında jüri tarafından faydalı görülen projeler ödüllendirilecek."