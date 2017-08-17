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Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor

Isparta’da, arkadaşlarıyla buluşmak üzere dışarı çıkan 23 yaşındaki 2 çocuk annesinden bir haftadır haber alınamıyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Zeliha Çaycı, 10 Ağustos Perşembe günü Isparta’nın Fatih Mahallesi’ndeki evinden akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere ayrıldı. Annesini telefonla arayarak, "Arkadaşlarımla buluşup döneceğim" diyen genç kadından bir daha haber alınamadı. Bir tekstil fabrikasında vardiyalı çalışması nedeniyle 6 ve 3 yaşındaki çocuklarını annesine bırakan Çaycı’nın yakınları genç kadının hayatından endişe ediyor. Anne Keziban Çaycı, telefonu da kapalı olan ve bugüne kadar habersiz hiçbir yere gitmediğini belirttiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu.

"Zeliha’nın bulunmasını istiyoruz"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten akrabası Fadime Bozak, "Zeliha eşinden 3 sene önce boşandı. Bir hafta önce arkadaşlarına diye çıktı, bir daha geri gelmedi. Hiç aramazlık yapmazdı. Çok düzgün herkes tarafından sevilen biridir. 2 çocuğunu bırakıp hiçbir yere gitmez. Kaçırıldığını veya zor durumda olduğunu düşünüyorum. Biran evvel haber almak istiyoruz. Gören duyan bilen varsa insanlık namına polise bildirmesini istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
  1. Fatih
  2. Isparta
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