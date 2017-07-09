Gemsaz sahili suntayla doldu

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde yüzlerce sunta parçası kıyıya vurdu.

İlçedeki limanlar bölgesinde bir gemiden döküldüğü belirtilen sunta parçaları, Gemsaz sahilini kapladı.

Sabah denize girmek için sahile gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kent sakinleri, kıyıya vuran suntaları sahile çıkarırken bazıları da duruma aldırış etmeden yüzdü.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye yetkilileri ve güvenlik güçleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.