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Gemlik’e yeni sağlık merkezi

Bursa’nın Gemlik Belediyesi tarafından ilçeye sağlık merkezi yapılıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 16:53
Gemlik’e yeni sağlık merkezi

Cumhuriyet Mahallesi Belde Sitesi yanına inşa edilecek İbn-i Sina Aile Sağlık Merkezi’nin temeli törenle atıldı. Yaklaşık 850 bin lira ihale bedelli sağlık ocağının bir yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor. Törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın’ın yanı sıra Kaymakam Gürbüz Karakuş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Refik Yılmaz, 16 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesine yatırımların devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet Mahallesine iki okul ve iki caminin ardından aile sağlık merkezi de yaptıklarını anlatan Başkan Refik Yılmaz, mahallenin lise ihtiyacını da giderecekleri sözünü verdi. 90 dönümlük eğitim kampusu alanında çalışmaların yapıldığını, kuzey imar planlarında da ayrıca iki okul alanı daha belirlediklerini hatırlatan Yılmaz, “Gemlik neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapacağız” dedi.

6 yıl önce göreve geldiklerinde hesapları blokeli, borçlu bir belediye aldıklarını hatırlatan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, şimdi 1000 konutluk inşaat hamlesinin yanı sıra, okullar, camiler, sağlık ocakları yapar hale gelindiğini vurguladı.

Milletvekili Hüseyin Şahin, her geldiklerinde Gemlik’in değişen ve gelişen yüzünü görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Milletvekili İsmail Aydın da, TBMM de geri çekilen Zeytincilik Kanunu konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Gemlik’in deprem riskini bütün kurumlara anlatıyoruz. İlçenin bu meselesini kısa sürede çözeceğiz. Gemlik’in deprem gerçeğini, komple sağlam zeminli arazilere taşınması konusunu TBMM ye getireceğiz. Ak Parti olarak Gemlik’in yanındayız” diye konuştu.

Sağlık merkezinin 6 ay ile bir yıl zarfında bitirilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:53
  1. AK Parti
  2. Bursa
  3. TBMM
  4. Ak Parti
  5. Cumhuriyet Mahallesi
  6. Aydın
  7. BM
  8. Hüseyin Şahin
  9. Gemlik
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