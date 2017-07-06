Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gemlik Jandarma rampasında kaza: 2 yaralı

Bursa Gemlik Jandarma mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan şahısları çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:17
Gemlik Jandarma rampasında kaza: 2 yaralı

Bursa’dan İstanbul yönüne doğru giden Cengiz K. kontrolündeki 16 U 1326 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı ve yağmur kanalına düştü. Aracın sürücüsü Cengiz K. ve Murat S.’yi çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. 112 acil ekipleri tarafından iki yaralıya ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 112 Sağlık ekipleri iki yaralıyı da Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada şoförün durumu iyi olarak bildirilirken, yanında bulunan şahsın bacağının üst bölümünde kırık olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye sevkinin ardından araç da çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrasında kısa süreli kilitlenen Bursa-İstanbul yolunda trafik kontrollü olarak verildi. Olay yerinin temizlenmesi sonrasında da trafik normal seyrine döndü.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:17
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Gemlik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya karıştı! Endişeliyiz
    1. Almanya karıştı! Endişeliyiz
    2. Yanlış yere park edilen arabalara öyle..
    3. İşte Osmanlı padişahlarını deviren..
    4. O ABD içinde bağımsız, 33 vatandaşlı..
    5. İşte tüm transfer haberleri
    6. Vücudunuzdaki ödemi sökmek..
    7. Dünya yıldızı şehri ayağa kaldırdı!
    8. Fikret Orman: Bu sezonun adı...
    9. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları..
    10. Metal parçalarından muhteşem yüzükler..
    11. Klima kullanımına dikkat!
    12. ‘Dikey Orman’ın ilk ağacı dikildi
    13. Suriye'de son 6 ayda, 'hayat kurtaran'..
    14. Ayı saldırısı kameraya böyle yansıdı
    15. Şehit Uzman Çavuş Ceylan son..
    16. Bakanlara 'kırmızı dipli mumla'..
    17. Muş’ta uyuşturucu operasyonu
    18. Dumanı gören, dağa koştu yangın hemen..
    19. TSK’dan teröre büyük darbe
    20. Malatya kayısısı Avrupa’dan vize aldı
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'