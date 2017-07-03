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Gemiye saldıran korsanlara mermi yağdırdılar
ABD bandrollü kuru yük gemisine saldırmak isteyen Somalili korsanlar mermi yağmuruna tutuldu. Uzun namlulu silahlarla korsanların botuna ateş açan mürettebat, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. İşte o anlar...
03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:14
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:14
Somalili korsanlar
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