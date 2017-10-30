Gemiler denize atık bırakamayacak!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Liman Bölgesi, Gümrük sahası içerisinde bulunan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 5 yıl süre ile kiralanan Atık Toplama Tesisini denetleyerek, sahada çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelinden teknik bilgi aldı.

“Gemilerin atıklarının denizlere verilmesi önlenecek”

Prof. Dr. Dodurka yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın deniz temizliğine verdiği öneme binaen denizlerimizde Atık Yönetim Planımızı tamamlamak üzereyiz. Bu plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra deniz atıklarının işlenmesi için faaliyete geçebileceğiz. Şu an Limanda kiraladığımız 338 metrekarelik alanda yer alan toplama tesislerini iyileştiriyoruz. Deniz taşıtlarından toplanacak atıkları burada biriktirip bertaraf tesislerine yollayacağız. Böylece tüm Tekirdağ İl genelindeki limanlara yanaşan gemilerin atıklarının denizlere verilmesi önlenecek. Söz konusu planın devreye girmesiyle belediyeye ait atık toplama gemileri sularımıza giren gemilere bizzat yanaşarak atıkları açıktan da toplayacak. Kaçak atık deşarj eden gemilere de ciddi cezalar verilecek. Bu şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sadece atık toplama değil denizlerimizdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla da önemli bir yol kat etmiş olacak” diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Dodurka ayrıca, tesis alanındaki belediyeye ait 4 adet fiber tabanlı bot, 50 hp bot motoru ve taşıyıcı römorkları inceledikten sonra Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Tekirdağ Liman Müdürü Cengiz Özkan’ı ziyaret ederek, kendisiyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Özkan da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine, vermiş olduğu bu hizmetten dolayı kurumu adına teşekkürlerini iletti.