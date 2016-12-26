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Gemi turlarında erken rezervasyon fırsatları

Bu yaz tatilinizi sadece bir yerde geçirmek istemiyor musunuz? Yurtdışında sürekli farklı şehirleri görebileceğiniz, harika plajlarda vakit geçirebileceğiniz, üstelik seyahat esnasında bile tatilinizin keyfini çıkarabileceğiniz bir yöntem var: gemi turları!

Gemi turlarında erken rezervasyon fırsatları
Eklenme: 26 Aralık 2016, 12:05
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Gemi turları ile seyahat etmenin birçok avantajı bulunuyor. En önemlisinden başlayalım: birçok şehir gezeceksiniz ve bu şehirlere ulaştığınızda hiçbirinde konaklama ve çanta taşıma derdiniz olmayacak. Gemiden sadece değerli eşyalarınızı alıp şehirde keşfe çıktıktan sonra tekrar gemiye dönüp konaklayacaksınız. Ayrıca gemiler turlar için çok fazla özelliğe sahip. Çoğunun içerisinde sürekli etkinlik düzenleniyor. Havuzlar ve parti alanları mevcut. Restoranlarda lezzetli yemekler servis ediliyor. Bu yüzden şehirler arası geçiş yaparken gemide sıkılmanıza imkan yok! Tüm turları görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İster Yunan Adaları, ister Amerika, ister Kanarya Adaları, isterseniz de İskandinavya... Gemi turları seçenekleri çok fazla. Yapmanız gereken tek şey nereye gitmek istediğinize karar vermek. Gemide konforunuz için her şey düşünülmüş durumda. Deniz manzaralı bir odada yerinizi ayırtıp odanızdan uçsuz bucaksız denizin keyfini çıkarırken seyahat etmenin keyfini sonuna kadar yaşamanız mümkün. Vize derdiyle uğraşmak istemiyorsanız Vizesiz Yunan Adaları tam size göre! Benim gözüm daha da yükseklerde diyenler ise Miami, İskandinavya veya Kuzey Işıkları Turlarını tercih ediyor...

Gemi Turları Fiyatları

Seçeceğiniz paketlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Tahmin edebileceğiniz üzere Yunan Adaları turları daha uygun iken uzun mesafe içeren turlar daha pahalı. Fakat bu fiyatları uyguna çekmek için erken rezervasyon indirimleri imdadımıza yetişiyor! Bu sayfada yer alan indirimli tur fiyatları gemi turu tatilinizi çok uyguna getirmenizi sağlayabilir. Çok erkenden tatilde ne yapacağınıza karar vermeniz sizin için dönüm noktası olur. Hemen yerinizi ayırtın, sadece tatil gününüzü beklemeye başlayın!

Deniz mavisinden vazgeçmeyenler için gemide uyanıp mavinin tonlarıyla güne başlamak, dünyanın en güzel plajlarında yüzmek ve tekrar gemiye dönüp eğlenceli hayata dönmek hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Gemi turları ile yapacağınız tatil deneyimleriniz arasında tepeye yerleşecek. Sizin için düşünülmüş tüm kolaylıklar seyahatinizi oldukça verimli hale getirecek. Bütün bu avantajlar düşünüldüğü zaman gemi ile seyahat aslında tercih edilmesi en uygun tatil şekli. Diğer turlarda yolculuk esnasında yapacak pek bir şey bulamamanız sıkılmanıza neden olabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, gemilerde türlü etkinlik ve eğlence ile yolculuğunuzun nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Gemi Turları Yorumları

Gemi turuna gitmiş hemen hemen herkes memnuniyetini dile getirmiştir. Daha önce gösterilmiş olan gemilerde yapılan seyahatlerde sunulan hizmetler oldukça yüksek kalitede olduğu için kişilerin konforu en üst seviyede tutulmuştur. Bu yüzden yüksek oranda gemi turuna giden kişilerin memnuniyet oranı bulunur. Gemi turuna giden kişilerin bunu sürekli tavsiye ettiğine ve tekrar gitmek istediğine şahit olabilirsiniz.

Bu yaz kendinize bir iyilik yapıp siz de gemi turlarını tercih edin. 2017 yılının avantajları fiyatlarından yararlanıp, erken rezervasyon seçeneğini kaçırmayın!

 
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