Gemi ihracatında %76 büyüdük

Gemi ve yat sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı yüzde 76,6’lık rekor artışla 647 milyon 44 bin dolara ulaşırken, bu alanda ülke dış satımının yüzde 89’unu İstanbul ve Yalova gerçekleştirdi. Ocak-haziran döneminde, gemi ve yat ihracatının 576 milyon 190 bin dolarını karşılayan iki kentten İstanbul’un sektörel dış satımı yüzde 77,28, Yalova’nın ise yüzde 120 artış kaydetti.

İHRACATI İSTANBUL VE YALOVA SIRTLADI

Sektör dış satımının büyük bölümünü karşılayan İstanbul’un 2016’nın ilk yarısında 255 milyon 284 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,28’lik artışla 452 milyon 575 bin doları gördü. İstanbul, Türkiye’nin toplam gemi ve yat ihracatından yüzde 69,94 pay aldı.

İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan ve son yıllarda sektörel anlamda büyük gelişme gösteren Yalova’nın, geçen yılın ocak-haziran döneminde 56 milyon 194 bin dolar olan ihracatı ise bu yılın aynı sürecinde yüzde 120’lik rekor artışla 123 milyon 615 bin dolara ulaştı. Yalova’nın sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 19,10 olarak gerçekleşti.

ASLAN PAYI MALTA’NIN

Yılın ilk yarısında 7 serbest bölge ile 102 ülke ve özerk bölgeye dış satım yapan sektör, bu dönemde en fazla ihracatı (114 milyon 788 bin dolar) Malta’ya gerçekleştirdi.