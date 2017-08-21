"Gelirse tutuklarız"

İspanya’da mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdiği iddia edildi. 2010 yılında Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldıran işgalci İsrail güçlerine saldırı emrini veren Netanyahu ve yedi hükümet yetkilisinin İspanya’ya adım atması halinde tutuklanacakları belirtiliyor.

İspanya Ulusal Mahkeme Yargıcı Jose de la Mata’nın Netanyahu ve yedi İsrailli yetkili hakkındaki kararla ilgili resmi yazıyı polise bildirdi.

Neonnettle isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail söz konusu kararı doğrularken, “Bunu bir provokasyon olarak görüyoruz. Kararın iptali için İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyor” açıklamasını yaptı.

2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosuna saldıran İsrail, 10 sivili şehit etmişti. Dönemin İsrail yetkilileri Ehud Barak, Avigdor Leiberman, Moshe Yalon ve eski İçişleri Bakanı Eli Yishai söz konusu saldırıda rol alan isimler arasındaydı.