Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Gelirse tutuklarız"

İspanya’da bir mahkemenin Mavi Marmara saldırısındaki sorumlulukları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve 7 İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı verdiği bildirildi. Mahkemenin kararına göre; Netanyahu ve 7 İsrailli yetkili, İspanya topraklarına girmeleri halinde tutuklanacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
"Gelirse tutuklarız"

İspanya’da mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdiği iddia edildi. 2010 yılında Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldıran işgalci İsrail güçlerine saldırı emrini veren Netanyahu ve yedi hükümet yetkilisinin İspanya’ya adım atması halinde tutuklanacakları belirtiliyor.

İspanya Ulusal Mahkeme Yargıcı Jose de la Mata’nın Netanyahu ve yedi İsrailli yetkili hakkındaki kararla ilgili resmi yazıyı polise bildirdi.

Neonnettle isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail söz konusu kararı doğrularken, “Bunu bir provokasyon olarak görüyoruz. Kararın iptali için İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyor” açıklamasını yaptı. 

2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosuna saldıran İsrail, 10 sivili şehit etmişti. Dönemin İsrail yetkilileri Ehud Barak, Avigdor Leiberman, Moshe Yalon ve eski İçişleri Bakanı Eli Yishai söz konusu saldırıda rol alan isimler arasındaydı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. Gazze
  4. İspanya
  5. İsrail Başbakanı
  6. Mavi Marmara
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB yönetici atama başvuruları başladı
    1. MEB yönetici atama başvuruları başladı
    2. Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    3. Antalya'da turist taşıyan midibüs..
    4. Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok..
    5. Kırmızı dosyayla Türkiye'ye geliyor!
    6. Milyonlar bu haberi bekliyor! Ve..
    7. Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken..
    8. Türkiye'ye teklif! PKK'ya karşı ortak..
    9. İzmir'de askerden firar etmişti... Acı..
    10. Çok sayıda Türk o ülkede alıkonuldu
    11. Almanya Başbakanı Merkel’den Türk..
    12. Beklenen haber geldi! Galatasaray..
    13. Borsa haftaya yatay başladı
    14. Servis araçları hakkında flaş karar!
    15. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu..
    16. Alman devi uyardı! Derin yaralar açar
    17. Memur zammında Erdoğan devrede
    18. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    19. Bakan müjdeyi verdi! Herkesi mutlu..
    20. MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine..
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi