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Gelir vergisinde yeni tarife açıklandı

Maaşlarını brüt üzerinden alanları da yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete`de yayınlandı. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas tarife yeniden belirlendi

29 Aralık 2017 Cuma 14:45
Gelir vergisinde yeni tarife açıklandı

Maaşlarını brüt üzerinden alanları da yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Gelecek takvim yılı içinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 13,000 TL'den 14,800'ye, yüzde 20 uygulanacak tutar 30,000 TL'den 34,000 TL'ye, yüzde 27 uygulanacak tutar 70,000 TL'den 80,000 TL'ye, yüzde 35 uygulanacak tutar 80,000 üzeri olarak belirlendi.
 
Değişiklikle birlikte 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar şöyle oldu:
 
*14,800 TL'ye kadar yüzde 15,
 
*34,000 TL'nin 14,800 TL'si için 2,220 TL, fazlası yüzde 20,
 
*80,000 TL'nin 34,000 TL'si için 6,060 TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'nin 34.000 TL'si için 6,060 TL), fazlası için yüzde 27,
 
*80,000 TL'den fazlasının 80,000 TL'si için 18,480 TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'den fazlasının 120,000 TL'si için 29,280 TL), fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.
 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:45
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