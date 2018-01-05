Gelir ve yolcu sayısında bir tık ötesine hedeflendi

2017 yılının ilk 10 ayında yıllık bazda 50 milyon yolcu sınırını geçen THY, 2018 yılında 74 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Bu sayı mevcut kapasitenin yüzde 80’ine tekabül ediyor. Şirketin KAP’ta yer alan açıklamasına göre, yeni havalimanında devreye gireceği bu yılın toplamında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 41 milyon olmak üzere 74 milyon yolcu taşınmasını hedefliyor.

KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Türkiye’de yüzde 10, Orta Doğu’da yüzde 9, Avrupa’da yüzde 6, Uzak Doğu’da yüzde 6, Amerika’da yüzde 4 ve Afrika’da yüzde 3 kapasite artışı gerçekleştirerek yaklaşık 183 milyar AKK (arz edilen koltuk kilometre) seviyelerine ulaşılması planlanırken; yolcu doluluk oranının yüzde 79 - yüzde 80 civarında olması bekleniyor.

AKARYAKIT TÜKETİMİ ARTACAK

Toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngören THY, hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ise ton başına 633 dolar olmasını bekliyor. 2018’de yüzde 21 artış ile 1.3 milyon ton kargo taşınacağı tahmin edilirken, yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3 - yüzde 5 arasında artış öngörülüyor. Şirket, solo EBITDAR marjının yüzde 21 - yüzde 22 arasında, konsolide EBITDAR marjının ise yüzde 23 - yüzde 24 arasında olması hedefliyor.