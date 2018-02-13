Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri süresi uzadı

Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 14 Şubat sonuna kadar verilmesi gereken 2017 yılı 4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri 19 Şubat Pazartesi sonuna kadar uzatıldı.