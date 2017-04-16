Gelinlik ve damatlıkları ile oy kullanmaya gittiler

Eskişehir’de yeni dünya evine giren Turan çifti, gelin ve damatlıkları ile sandık başına gidip oylarınıkullandılar.

Gelinlik ve damatlıkları ile oy kullanmaya gittiler
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:58

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuna yoğun ilgi gösterirken, Eskişehir’de düğün yapan bir çift bile sandık başına gitmeyi ihmal etmedi. Cumhuriyet mahallesi Otopark sokakta düğünlerini yapan Erkan ve Merve Turan çifti, bu mutlu günlerinde gelinlik ve damatlıklarını çıkarmadan Cumhuriyet mahallesindeki İki Eylül İlköğretim Okulu’na giderek oylarını kullandılar. Salondan çıktıktan sonra yakınları ile birlikte bu mutlu anları çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştiren Turan çifti, oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söylediler.

 
EtiketlerEskişehir
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