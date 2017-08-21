Gelin ve damatlar altın bozdururken hüsrana uğruyor!

Çeyrek altın ve bilezikleri bozdurmaya giden damat ve gelinler, bazıları sahte çıkan takılarla hüsrana uğruyor. Öyle ki düğün salonunda damat ve gelinin üzerine atılan dolarlar bile sahte çıkıyor! İmitasyon satıcıları, en çok rağbeti çeyrek altına benzer takıların, altın görünümlü bilezik ve setlerin gördüğünü söyledi. Tahtakale’de altına benzer imitasyon bileziklerin fiyatları 10 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Çeyrek altına benzer takılar ise 25 TL ile 35 TL arasında.

'10 BİN LİRALIK SETİN İMİTASYONU 650 TL’

Satıcı Ramazan Alpay, “İmitasyon takılardan günlük ortama bin 500 TL kazancımız var. Bırakın davetlileri, en çok gelin ve damat alıyor. Durumları iyi olmayan çiftler evlilik öncesi anlaşıyorlar. Bizden düğünde takmak için altın görünümlü set alıyorlar. Onlara sattığımız setin gerçek altın fiyatı 8-10 bin TL. Biz 650 TL’ye imitasyonunu veriyoruz. Gelin, gösteriş olsun diye takıyor” dedi. Kapalıçarşı’daki bazı kuyumcular, 14 ayar altının da ‘çeyrek’ adı altında gelin ve damada takıldığını açıklıyor. 22 ayar çeyrek altın 237 TL’den satılırken, 14 ayar altın ise sadece 25 TL. Ancak ilk bakışta birbirlerinden ayırmak ise oldukça güç. 24 yıllık bir Kapalıçarşı esnafı, “Ancak ele alındığında ya da dikkatli karşılaştırınca ayırt edilebiliyor. Çünkü gramı ve ayarı düşük olan altın, kâğıt kadar ince. Ele alındığında hemen bükülüyor” diye konuştu. Bir başka kuyumcu ise “Sahteciler, bizi bile aldatırlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Tahtakale’den 15 TL’ye bilezik ve 25 TL’ye çeyreğe benzer altın görünümlü takı alınabiliyor. Orjinali 55 gram olan bileziğin imitasyonu sadece 35 gram. Aralarında tam 20 gram fark var! Hal böyle olunca yeni evli çiftler Çemberlitaş’taki ayar evlerine akın ediyor. Alaşım içindeki altın oranını tespit eden, ayar ölçen küçük laboratuvarlara sahip ayar evleri, altınların orijinal olup olmadığını belirliyor. Ayar evi çalışanları da genellikle 14 ayar altınların çeyrek diye gelin ve damada takıldığını söylüyor.

SAHTE DOLARLAR HAVADA!

Düğünlerde sahte altının yanı sıra gelin ve damadın üzerine atılan dolarlar da sahte çıkabiliyor. Tahtakale’de kolayca bulunan bu paralar, üzerlerinde ‘Geçersizdir’ yazısıyla satılıyor. Esnaf, düğün salonlarındaki çalgıcıların şikâyeti üzerine destesi 5 TL olan sahte paralara talebin azaldığını söylüyor. Öte yandan bu paralar suç da teşkil edebiliyor.

HaberTürk