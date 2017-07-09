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Gelin ve damat düğün salonu yerine karakola gittiler

Kadıköy’de gelin arabası ile ticari taksinin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan gelin arabasında bulunan gelin ve damat büyük şok yaşarken, yaralı taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 11:18
Gelin ve damat düğün salonu yerine karakola gittiler

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kadıköy’de yaşandı. Düğün için süsledikleri gelin arabası ile yolda seyreden gelin ve damadın aracı, ticari bir taksi ile kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle taksici yaralandı. Olay yerine vatandaşlar tarafından ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Yaralı taksici ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gelin şoka girdi

Kaza sonrası şoka giren gelin ise uzun süre araçtan inmedi. Öte yandan, takside bulunan ve müşteri olduğu öğrenilen bir kadın ise kaza sonrası sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı bir şekilde kazayı anlatan kadın, “Öndeki araç sağa kırdı biz de birden vurduk” dedi.

Mutlu günlerinde bir yaralının olduğu kazaya karışan gelin ve damadın kaza sonrası karakola gidip ifade verdikleri öğrenildi. 


Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 11:18
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