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Gelin evine mehter takımıyla gitti

Mersin'de damat adayı hayatını birleştireceği müstakbel eşinin evine çeyiz almak için mehter takımıyla gitti.

02 Temmuz 2017 Pazar 22:11
Gelin evine mehter takımıyla gitti

Mersin'de damat adayı müstakbel eşinin çeyizini almaya mehter takımıyla gitti.

Düğün öncesi gelinin ailesinin evinden çeyiz alma geleneğini sürdürmek isteyen 24 yaşındaki Samet Karataş, hayatını birleştireceği 18 yaşındaki Sevgi Oruç'un merkez Akdeniz ilçesindeki evine mehter takımı eşliğinde giderek sürpriz yaptı.

Karataş, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde genç kızın eşyalarını kamyona yükledi.

Evindeki eşyalarını da davul zurnayla alan Karataş, düğün sonrası yaşayacakları eve bunları yine mehter takımı eşliğinde yerleştirdi.

Şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri ise mehter takımının mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyon şirketinde çalıştığını belirterek, böyle mutlu bir gününde farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 22:11
  1. çeyiz
  2. Mersin
  3. Mehter Takımı
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