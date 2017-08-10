Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gelin dehşetinde yeni ayrıntı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Suriyeli bir kadın tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:55
Gelin dehşetinde yeni ayrıntı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi işe gittikten sonra 3 çocuğu ile birlikte evde kalan 23 yaşındaki Leyla S., bir süre sonra 72 yaşındaki kayınvalidesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kayınvalidesinin kendisine tokat atması üzerine şüpheli Leyla S. kayınvalidesini boğarak öldürdü.

TAŞIMAK İÇİN KOMŞULARINDAN YARDIM ALDI

Daha sonra cesedini halıya sardığı kayınvalidesini sokaktaki çöpe taşımaya çalıştı. Tek başına zorlanan şüpheli Leyla S., çevredeki komşularından yardım istedi. İçerisinde ceset olduğundan habersiz olan komşularının yardımıyla kayınvalidesinin cesedinin içinde bulunduğu halıyı çöp tenekesine taşıyan şüpheli Leyla S., yakalanacağı korkusuyla bir süre sonra cesede sarılı halıyı çevredekilerin yardımıyla yeniden eve taşıdı. Zanlı Leyla S. evden kaçmak için hazırlık yaparken durumdan şüphelenen bazı vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekiplerinin adrese gelmesiyle gözaltına alındı.

Halıya sarılı cesedin taşınması kameradaSuçunu itiraf eden Leyla S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken halı içerisindeki cesedin çöpe taşınması güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kadının komşusu yardımıyla içerisinde ceset bulunan halıyı taşıdığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra yine aynı kadının bu kez halıyı başka vatandaşların yardımıyla eve getirdiği görülüyor. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:55
  1. suriye
  2. Gaziosmanpaşa
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu