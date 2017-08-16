Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!

Sinop'ta yeni evlenen bir çift gelin arabalarına “Sinop’un yol çalışmaları gibi olsun aşkımız hiç bitmesin” yazdırdı. . Sinop’un Türkeli ilçesinde evlenen genç bir çift yaptığı açıklamada, “Sinop'ta yol çalışmaları gerçekten hiç bitmiyor, sürekli devam ediyor. Biz de bu yol çalışmalarına özendik ve ‘Sinop’un yol çalışmaları gibi olsun aşkımız hiç bitmesin’ şeklinde gelin arabamıza yazdırdık. Aşkımızın Sinop'un yol çalışmaları gibi hiç sona ermemesini diledik” dedi.





İHA