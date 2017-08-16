Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!

Sinop'ta sürekli devam eden yol çalışmaları gelin arabalarına konu oldu. Yazdıkları yazı herkesin ilgisini çekti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:44
Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!

Sinop'ta yeni evlenen bir çift gelin arabalarına “Sinop’un yol çalışmaları gibi olsun aşkımız hiç bitmesin” yazdırdı. . Sinop’un Türkeli ilçesinde evlenen genç bir çift yaptığı açıklamada, “Sinop'ta yol çalışmaları gerçekten hiç bitmiyor, sürekli devam ediyor. Biz de bu yol çalışmalarına özendik ve ‘Sinop’un yol çalışmaları gibi olsun aşkımız hiç bitmesin’ şeklinde gelin arabamıza yazdırdık. Aşkımızın Sinop'un yol çalışmaları gibi hiç sona ermemesini diledik” dedi.

İHA

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine düzenek kurulan haberci kuş yakalandı
    1. Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine..
    2. 65 yıllık evli çift devlet eliyle..
    3. ABD'de iç savaş: Sıra Özgürlük..
    4. Genç öğretmenin ani ölümü üzdü
    5. Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
    6. Cenazesi kızına teslim edildi
    7. FETÖ'nün katipler yapılanmasına..
    8. Ege'de korkutan deprem
    9. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    10. Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı..
    11. 'Belki bir gün sen de Cumhurbaşkanı..
    12. GDO'lu gıdalarla beslen farelerin kötü..
    13. "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak..
    14. Dünyanın en şişman çocuğuydu! Ameliyat..
    15. Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!
    16. Bu karışım doktorları bile hayrete..
    17. 30 milyon dolarlık anlaşma açıklandı!
    18. Putin kameralar önünde fırçaladı: Bir..
    19. İşçinin vefatı halinde, hangi hak..
    20. Obama'nın o mesajı rekor kırdı
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!