Gelibolu’da 3 dönüm alan yandı

Bugün saat 12.30 sıralarında, Gelibolu’nun Değirmendüzü köyü yakınlarında anız alanında sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle tarım arazisi ile bozuk orman sahasına sıçrayan yangına, havadan da 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 arozöz, 2 dozer ve 50 orman işçisi karadan müdahale etti. Orman ekiplerinin anında müdahalesi ile bir saat içinde büyümeden kontrol altına alınan yangında, tarım arazisi ile bozuk orman parçasındaki yaklaşık 3 dönüm alan yandı. Yangın sahasında soğutma çalışmaları sürüyor.