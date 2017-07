Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma Töreni Yapıldı

Ata sporu olan okçuluğun gelecek nesillere sevdirilmesi ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla düzenlenen Ümraniye Belediyesi Okçuluk Kursu’nun Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma TöreniHekimbaşı Av Köşkü’nde gerçekleşti. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Gün boyunca Bay, Bayan, Yıldızlar ve Polimpik olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma Töreni’nde; her kategoriden dereceye giren ilk üç kişiye kupa, madalya ve ok verilirken, toplamda 29 kişiye kursta 2. kura geçme hakkı verildi. Yarışların ardından program; Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisiyle devam etti.

Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, programda bir selamlama konuşması gerçekleştirerek okçuluk geleneği hakkında bilgi verdi.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu da programda yaptığı konuşmada; “Belediyemiz 13 yıldır hem klasik hem de sosyal belediyecilik anlamında birçok işe imza attı. Geleneksel okçuluk hakkında bilgiler veren Mollaoğlu, böyle önemli bir geleneği canlandıran Başkanımız Hasan Can ve ekibine; okçuluğa verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, sporun öneminden bahsetti ve geleneksel okçuluk hakkında bilgi verdi. Okçuluk kursları ve Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı hakkında bilgi veren Başkan Hasan Can, bu iki çalışmanın da tevafuk olarak geçen yıl 15 Temmuz günü başladığını söyleyerek; darbe girişimi hakkında konuştu. Kabzanın anlamı ve önemi hakkında bilgiler veren Başkan Hasan Can, şehitlere rahmet ve gazilere şifa dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından 1 yıllık eğitimin sonunda kabza almaya hak kazanan 23 kişiye ve diğer yarışmacılara Başkan Hasan Can ve protokol tarafından sertifikaları ve ödülleri verildi. Program katılımcılarına belediye tarafından Özbek Pilavı ikram edildi.

Program esnasında Başkan Hasan Can, TRT Çocuk, DHA ve İHA’ya röportaj vererek; A Haber ve 24 TV’ye de canlı bağlanarak Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza Alma Töreni hakkında bilgilendirme yaptı.