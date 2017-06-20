Geleneksel bayram lezzeti: Kömbe

Hatay'da kadınlar, geleneksel bayram lezzetlerinden "kömbe" kurabiyelerini imece usulü hazırlamaya başladı.

Hatay'ın tüm ilçelerinde uzun yıllardır Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan kömbe, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit üretiliyor. Bayramda ziyaretçilere ikram edilecek geleneksel bayram kömbesi, 7 çeşit baharat kullanılarak hazırlanan hamurla yapılıyor.

Kadınlar, imece usulüyle her gün bir evde toplanıp kurabiyeleri hazırlıyor, tepsilere dizilen kömbeler taş fırınlar da pişiriliyor. Güzel kokusu, ağızlarda bıraktığı tatla dikkati çeken kömbe için mesai ramazan ayının son gününe kadar devam ediyor.

Ev hanımı Zeynep Pakin, ramazan bayramı öncesi kömbe yapımının büyüklerinden kalan bir miras olduğunu belirten Pakin, "Ramazanın son günlerinde kömbe yapımına başlıyoruz. Mahallede her gün bir evde toplanarak o ailenin kömbesini birkaç saatte yapıyoruz" dedi.

Kömbenin uzun süre dayanıklı olmasından dolayı da tercih edildiğini ifade eden Pakin, "İçerisinde çeşitli baharatların olduğu 4 çeşit kömbelerimiz bayramda evimize ziyarete gelen misafirlerimize ikram ediliyor. Eğer gelemeyecek durumda olan yakınlarımız varsa da bulundukları ile paketle gönderip onları bu lezzetten mahrum bırakmıyoruz" diye konuştu.

Cansu Balvar da kömbenin kendileri için Ramazan Bayramlarının vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit kömbe yaptıklarını aktaran Balvar, "Muhakkak her aile kömbe yapar. Burada bir gelenek olmuş durumda. İmece usulü her gün bir mahalle sakinin evinde toplanarak iftar sonralarında kömbe yapıyoruz. Bir günde birkaç ailenin kömbesi tamamlanıyor" dedi.

Fırıncı Ahmet Börklü, kadınların evlerinde hazırladıkları kömbeleri bayrama yetiştirebilmek için sabaha kadar fırını açık tuttuklarını söyledi.

İftar sonrasında yaklaşık 200 tepsi kömbe pişirdiklerini ifade eden Börüklü, her Ramazan Bayramı öncesinde bu yoğunluğu yaşadıklarını sözlerine ekledi.