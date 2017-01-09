Gelen mesajla eve gitti korkunç manzara ile karşılaştı

Bursa'da temizlik işçisi Mustafa K., eşinin ve iki çocuğunun cansız bedenleri ile karşılaştı

Gelen mesajla eve gitti korkunç manzara ile karşılaştı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 20:03
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Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa K., eşinden gelen 'hakkını helal et' mesajı üzerine gittiği evinde, kendini asan eşi 24 yaşındaki Zahide K., 3 yaşındaki ikiz çocuklarının cesedi ile karşılaştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa K., bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide K.'nin cep telefonuyla gönderdiği 'Hakkını helal et' mesajı üzerine eve gitti.

Mustafa K., antrede kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin ile karşılaştı. Mustafa K. ve bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide K. ve çocukları Rentıp Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastanede yapılan ilk incelemede çocukların karbon monoksitten zehirlendikleri belirlendi.

 
EtiketlerÇekirge Devlet HastanesiBursaSakarya Sokak'
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