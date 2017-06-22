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''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Orhan Doğan, "Tüccarlar maliyeti düşürmek için hale gelmeyip, hal dışında kayıt dışı olarak karpuzlarını temin ediyorlar. Bu nedenle karpuzda hal satışları durma noktasına geldi" dedi

22 Haziran 2017 Perşembe 15:33
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Orhan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Sebze ve Meyve Hali'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen karpuzların satılamadığını, benzer durumun İstanbul ve Ankara hallerinde de yaşandığını söyledi.

Karpuz satılmadığı için halin içinde ve dışında karpuz yüklü kamyonların beklediğini aktaran Doğan, "Şu an İzmir Sebze Meyve Hali'nde 300'e yakın karpuz yüklü kamyon bulunuyor. Bu da 6 bin tona denk geliyor." dedi.

Geçen yıl karpuz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu yıl üretimin arttığını ancak havaların serin gitmesiyle beklenen satışın gerçekleşmediğini dile getiren Doğan, "Bu işin ticaretini yapanların çoğu malını tarladan alıyor. Hallerde kayıt sistemi olduğu için fatura kesiliyor, KDV'si, stopajı, komisyon zorunluluğundan maliyet yükseliyor. Tüccarlar bu maliyeti düşürmek için hale gelmeyip, hal dışında kayıt dışı olarak karpuzlarını temin ediyorlar. Bu nedenle karpuzda hal satışları durma noktasına geldi." dedi.

Komisyoncuların karpuz stoklarını eritmek için fiyatları düşürdüğünü aktaran Doğan, halde karpuzun kilogram fiyatının 30 ile 50 kuruş arasına indiğine dikkat çekti.

Doğan, "Karpuz burada 50 kuruş ancak pazarda, markette 1 lira ve üzerinde satılıyor. Perakende olarak satılan sebze meyve ürünlerine bir kar haddi getirilmesi lazım, kar haddi olunca herkes faturalandırmak zorunda olur. Fatura olunca da kayıt dışılık sona erer." diye konuştu.

Komisyoncu Ömer Atlı da karpuzun üreticiden satın alınıp, hiçbir belge sunulmadan, bildirim yapılmadan piyasaya sunulduğunu iddia ederek, "İsterse toptan, isterse sergilere ve pazarcılara satıyorlar. Halde bu yüzden karpuz satışı neredeyse hiç yapılmıyor. " ifadelerini kullandı.

"GELEN KARPUZUN YÜZDE 70'İ KAYIT DIŞI"

Komisyoncu Zeki Kahraman ise İzmir'e gelen karpuzun yüzde 70'inin kayıt dışı bir şekilde piyasaya sunulduğunu savunarak, "Bu insanlar vergi ödemeden bu malı satıyor. Bundan dolayı biz şu an mağdur durumdayız." dedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde karpuz üreten Yusuf Gündoğdu da karpuz satışı yapan pek çok kişinin hallerden karpuz almak yerine kamyonlarla tarlaya gelmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:33
  1. Zeki Kahraman
  2. İZMİR
  3. Türkiye Haller Federasyonu
  4. karpuz
  • vedatvedat2 sa önce
    yaşar kardeşim sana katılıyorum
  • YasarYasar3 sa önce
    sizde az can yakmıyorsunuz ama...keşke tamamen yok olsa federasyonunuz.
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