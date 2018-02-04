Gelecek nesillere miras kalacak

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Cennet Yiğit için Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki babaevinin bodrum katında anı evi oluşturuldu. Yaklaşık 3 ay önce oluşturulan anı evi ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Yiğit'in, çocukluğundan şehit olduğu ana kadar kullandığı birçok eşya, saldırı sırasında parçalanan cep telefonu, olay yerinde bulunan şarapnel parçası, beraberinde şehit olduğu mesai arkadaşlarının fotoğrafları gibi birçok materyalin yer aldığı anı evini bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

BİR DEĞİL BİN CENNET FEDA OLSUN

Anne Huriye Yiğit şehit aileleri olarak FETÖ'cülere verilen cezaları yeterli bulmadıklarını söyledi. Anı evi ile bir nebze acılarının dindiğini aktaran Huriye Yiğit, "Biraz daha acılarımız diniyor. Buraya gelip bakıyoruz, dertleşiyoruz. Çocuğumuzla dertleşiyor gibi oluyoruz. Çocuğum geri geliyor gibi oluyor. Çünkü bir arkadaş bir dost kaybettim" dedi. Kızlarının şehitlik mertebesine yükselmesinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Yiğit, "Biz değil bir Cennet, bin tane Cennetimiz olsa bu vatana feda etmeye hazırız. Bugün devletim bana görev verse git Ağrı Dağı'nın tepesinde, Afrin'de 'Git benim askerimin çorabını yıkayacaksın, senin görevin bu' dese, Allah şahidim bir kere gözümü kırpmadan o göreve giderim, gitmeye hazırım" dedi.

Anı evinin hikayesini anlatan baba Yahya Kemal Yiğit, "Burayı sadece kızımız Cennet Yiğit'in anıları yaşasın diye açmadık. Bizim amacımız gelecek nesillere burada birşeyler anlatabilmek. 15 Temmuz hain darbe girişimini en azından gelecek nesillere, çocuklarımıza gösterebilmek ve öğretebilmek. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımız burayı ziyaret etti. Anı defterine hepsi duygu düşüncelerini yazdı. Bizim tek gayemiz burada gelecek nesillere birşeyler anlatabilmek.