Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok olacak

Wi-Fi beyin sağlığından uyku kalitesine kadar çeşitli şeyler üzerinde olumsuz etkiye sahip.. Dünya Sağlık Örgütü, cep telefonları ve WiFi gibi cihazlardan gelen radyasyonu 'Muhtemel Kanserojen' (Sınıf 2B) olarak sınıflandırdı.

Wi-Fi’den gelen termal olmayan radyo frekansı, normal hücresel gelişimi, özellikle de hamilelerde fetüs gelişimini bozabiliyor.

Bu radyasyon türü çocuklarda ve gençlerde olduğu gibi büyüyen dokuları etkiler. Onlar yetişkinlerden daha fazla hassastırlar ve gelişim sorunları daha büyük risk altında..

BEYİN VE DÖLÜ ETKİLENİYOR

Düzensiz uyku düzenine sahipseniz, bunun sebebi cep telefonlarından ve Wi-Fi’den olabilir. Ve hepimiz biliyoruz ki uyku yoksunluğu sağlığa zararlı olabilir.

Wi-Fi yoğunluğu beyin fonksiyonunu etkiler. Böylece, beyin aktivitesi azaltılır ve sonuç olarak konsantre olmakta zorluk çekebilir veya hafıza kaybına uğrayabilirsiniz.

Dölü nötralize ediyor.

Wi-Fi, erkeğin döl hücrelerini tehdit eden başka bir sebep.

Wi-Fi frekanslarına maruz kalma sperm hareketini azaltır ve DNA parçalanmasına sebep olur.

Doğurganlık üzerindeki etkisini Soğuk Savaş döneminin İngiliz uzmanın açıklamasından öğrenebilirsiniz. (yanda)

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Elektromanyetik radyasyona maruz kalma tümör gelişim riskini artırıyor.

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Neyse ki, tehlikelerden kendinizi koruyabilecek yollar var; Mutfakta veya yatak odasında kablosuz yönlendirici kullanmaktan kaçının. Telefonu cebinizde, baş ucunuzda tutmayın. Hamile iseniz, telefonu karnın yakınında tutmayın. Telefonunuzu odanızın diğer ucunda veya aracın koltuğunda tuttuğunuzdan emin olun. Konuşmaktan daha fazla mesaj kullanın.

Mikrodalga teknolojisinin her alanında eğitim alan eski Soğuk Savaş uzmanı ve bilim adamı Barry Trower, telekomünikasyon endüstrisinin kontrol dışı gelişmesinden dolayı günümüz çocuk neslinin 20 yıl sonra kanserden beter illetlerle karşılaşacağını söylüyor. 1960 yılında UK Kraliyet Donanması'ndan hem sualtında bomba imha birimi hem de mikrodalga silahlarla çalışan bir eğitim gördü. 1970'lerde, işinin bir kısmı, mikrodalga savaş konusunda eğitim görmüş casuslara bilgi vermekti. İnsan fizyolojisinde öğretim diplomasına sahip..

Danimarkalı belgesel film yapımcısı ve gazeteci Morten Julius, mikrodalga tehlikeleri hakkında Barrie Trower ile bir röportaj gerçekleştirdi. YouTube'da Vimeo (143 mn) ve 10-12 dakikalık videolar görülebilir

"BİRÇOK NESLİ YOK EDİYORUZ"

"Mikrodalga radyasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmek için bilinçli ebeveynlere ihtiyacımız var" diyor Barry Trower, "Okulda küçük bir kızın, örneğin 10 yaşında olduğunu düşünün. Döllenmesi gereken yumurtalarının tamamı bedeninde. Eğer onun önünde Wi-Fi ile oturursa, Wi-Fi yumurtalara geçiyor. Birleşik Krallık Hükümet yetkililerinin bilmediği şey, bu yumurtalardaki DNA'nın vücuttaki diğer DNA'lardan 10 kat daha fazla radyasyonu emebilmesidir. Çocuklar için bir güvenlik seviyeniz olsa bile, küçük kızınızın içindeki yumurtaları ışınlarsınız. Çocuklar için güvenlik seviyesi yoktur.

Deneylerimizden bu yumurtaların radyasyonu emdiği biliyoruz. Küçük kız, hasarlı DNA ile büyüdüğünde ve bir bebeğe sahip olduğunda, ona genetik zarar gelecektir. Hele doğan kız ise annesi gibi genetik hasarlı olacaktır. Onarılamaz.."