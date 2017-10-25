Apple ürünlerinde yapay zekanın önemi artıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone X modelinde de yer alan A11 Bionic işlemcisindeki nöral motorun, saniyede 600 milyar işlem gerçekleştirdiği ifade etmişti. Bu şirket için sadece bir başlangıç.

İPHONE MODELLERİ İÇİN YAPAY ZEKA ÖNEMLİ

Apple yetkililerinden Jeff Williams, iPhone ve Apple Watch da dahil gelecek Apple ürünlerinde yapay zekanın temel taşlardan olacağını paylaşmış durumda. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’de gerçekleştirilen 30. yıldönümü etkinliğinde konuşan Williams, cihaz üzerinde bilgi işlemin yapay zekanın potansiyeli ile birleştiği, dünyayı gerçekten değiştirecek bir kıvılcım noktasında olduğumuzu söylüyor.

Şirketin son yıllarda yapay zeka için ilgisinin arttığı da bir gerçek. Fotoğraflar uygulamasında fotoğraf tanımlama yeteneği ve Face ID yüz tanıma teknolojisi, şirketin yapay zeka ile ilgili çalışmaları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlıyor. Williams, sahip oldukları çerçeveler ve telefon ile saatlere koydukları nöral motorlar sayesinde geliştiricilerin bu alanda daha fazla şeyler yapacak uygulamalar geliştirmesine izin vereceğini ve bu nedenle telefonun önemli bir platform olduğunu sözlerine ekliyor.