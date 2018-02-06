‘Gelecek 10 yılda fuarcılıkta batıyı yakalayacağız’

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, yaptığı açıklamada, Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 460 fuar yapıldığını belirtti. Rusya’nın; bütün imalatçıların, üreticilerin ve ihracatçıların hedeflediği pazarlardan birisi olduğuna işaret eden Ersözlü, ilişkilerin düzelmesiyle geçen yılki fuarlara Rusya’dan çok yüksek katılım olduğunu hatırlattı.

Ersözlü, geçen yıl fuarlara Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında da artış olduğuna dikkati çekerek, “Kuzey Amerika bölgesi bizim için klasik pazar ama bizim Güney Amerika’nın orta bölgesindeki birçok ülkeyle ticari ilişkilerimiz çok fazla değil. Yapılan fuarlarla Şili, Kolombiya gibi Güney Amerika ülkeleriyle ticari bağlantılar arttı. Makine ihracatçıları o bölgelere inanılmaz satış yapmaya başladı. Oradan fuarlara gelişler arttı. Bir de Afrika’nın orta bölgeleri. Cezayir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri de bizim için klasik bir pazar. Şimdi daha içlerden, Afrika kıtasının orta bölgelerinden fuarlara ziyaretçiler geldiğini gördük” açıklamalarında bulundu.