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‘Gelecek 10 yılda fuarcılıkta batıyı yakalayacağız’

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, “Fuarcılıkta 10 yıl içinde batıyı yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya pazarından aldığımız yüzde 1,5’lik payın 5 yıl sonra yüzde 3’e çıkacağını, 10 yıl içinde de yüzde 5’lik bir rakamı yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi.

06 Şubat 2018 Salı 09:38
‘Gelecek 10 yılda fuarcılıkta batıyı yakalayacağız’

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, yaptığı açıklamada, Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 460 fuar yapıldığını belirtti. Rusya’nın; bütün imalatçıların, üreticilerin ve ihracatçıların hedeflediği pazarlardan birisi olduğuna işaret eden Ersözlü, ilişkilerin düzelmesiyle geçen yılki fuarlara Rusya’dan çok yüksek katılım olduğunu hatırlattı.

Ersözlü, geçen yıl fuarlara Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında da artış olduğuna dikkati çekerek, “Kuzey Amerika bölgesi bizim için klasik pazar ama bizim Güney Amerika’nın orta bölgesindeki birçok ülkeyle ticari ilişkilerimiz çok fazla değil. Yapılan fuarlarla Şili, Kolombiya gibi Güney Amerika ülkeleriyle ticari bağlantılar arttı. Makine ihracatçıları o bölgelere inanılmaz satış yapmaya başladı. Oradan fuarlara gelişler arttı. Bir de Afrika’nın orta bölgeleri. Cezayir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri de bizim için klasik bir pazar. Şimdi daha içlerden, Afrika kıtasının orta bölgelerinden fuarlara ziyaretçiler geldiğini gördük” açıklamalarında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:38
  1. Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü
  2. TÜYAP

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