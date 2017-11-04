Geleceğini duyanlar akın etti! Böyle karşılandı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Batı Trakya’nın dağlık bölgelerinde yer alan, tarihi köyleri Ketenlik ve Şahin’de büyük coşkuyla karşılandı. İlk olarak İskeçe’nin Ketenlik Köyü’ne giden Çavuşoğlu Ketenlik Köyü Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ketenlik’te Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, SYRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş ile köylüler tarafından karşılanan Çavuşoğlu alandakilere "Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim" diye seslendi.

Meydandakiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini alkışlarla ve hep bir ağızdan "Erdoğan, Erdoğan" şeklinde tezahürat yaptı. Köy meydanında bulunan bir binanın balkonundakiler tarafından "Reis-i Cumhur'u Balkan Çayına Bekliyoruz", "Dünya Müslümanlarının Umudu Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'ı Ketenlik Köyüne Davet Ediyoruz" yazılı pankartlar açıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Biliyorum, tüm ümmetimizin olduğu gibi, tüm milletimizin olduğu gibi, onun dik duruşunu, onun şefkatli bakışını, onun mazlumlara sahip çıkışını, onun kadirşinaslığını bilerek onu burada görmek istiyorsunuz, her geldiğimizde bunu ifade ediyorsunuz. Allah nasip ederse neden olmasın. Ankara'ya döndüğümde bu talep ve isteğinizi kendisine ileteceğim" şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Çavuşoğlu, meydanda toplanan soydaşlardan geleceğe umutla bakmalarını, asla ümitsizliğe ve yeise kapılmamalarını istedi. Türkiye'nin Batı Trakya'daki Türk azınlığı asla yalnız bırakmayacağını belirten Çavuşoğlu, "Sizin içinizden çıkan bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olacağımı taahhüt ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından köy meydanındaki soydaşlarla sohbet ederek, rengarenk yerel kıyafetler giyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Meydanda toplananlar büyük ilgi gösterdikleri Çavuşoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Şahin Köyü’ne geçti. Burada da çevre köylerden toplanan Türklerden oluşan büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Çavuşoğlu burada bir balkondan kalabalığa seslendi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Batı Trakya ziyaretinin son bölümünde kendisinin de doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği köyü olan Delinasufköy’ü ziyaret etti. Burada köylüleri tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Çavuşoğlu, köylülere hitap etti. Çavuşoğlu ziyaretleri tamamlamasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Batı Trakya ziyaretlerimizi tamamlasak da gönlümüz kardeşlerimizde kaldı. Her daim onlarla biriz, beraberiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu’nun Batı Trakya ziyaretinde, Ak Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de yer aldı.