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Geleceğin şampiyon sporcuları göz dolduruyor

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Derneği bünyesinde kurulan Atletizm Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Atletizm Salon Şampiyonası’nda derecealarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:35
Geleceğin şampiyon sporcuları göz dolduruyor

16 Ocak 2018 Salı günü Atletizm Federasyonu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Atletizm İstanbul Şampiyonası’ndaÜmraniye Belediyesi Atletizm Kulübüatletlerinden, Alihan Yılgın 800 metredeİstanbul 4. sü, Enes Yılgın ise İstanbul5. si oldu. 17 Ocak Çarşamba günü ise 1500 metre müsabakalarında, Alihan Yılgın İstanbul 3.sü, Enes Yılgın ise İstanbul 4.sü oldu.

Derece alan atletler14 yaş grubunda olup U16 kategorisinde yarışmıştır. Sporcular, göstermiş oldukları başarı ve elde etmiş oldukları derecelerle gelecek dönemler için büyük umutlar vaatetmiş oldular. U14 kategorisinde 800 ve 1500 metre mesafelerinde Ümraniye Belediyesi Atletizm Kulübü sporcuları daİstanbul 1.ci ve 2.ci olmuşlardır.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:35
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