Geleceğin şampiyon sporcuları göz dolduruyor

16 Ocak 2018 Salı günü Atletizm Federasyonu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Atletizm İstanbul Şampiyonası’ndaÜmraniye Belediyesi Atletizm Kulübüatletlerinden, Alihan Yılgın 800 metredeİstanbul 4. sü, Enes Yılgın ise İstanbul5. si oldu. 17 Ocak Çarşamba günü ise 1500 metre müsabakalarında, Alihan Yılgın İstanbul 3.sü, Enes Yılgın ise İstanbul 4.sü oldu.

Derece alan atletler14 yaş grubunda olup U16 kategorisinde yarışmıştır. Sporcular, göstermiş oldukları başarı ve elde etmiş oldukları derecelerle gelecek dönemler için büyük umutlar vaatetmiş oldular. U14 kategorisinde 800 ve 1500 metre mesafelerinde Ümraniye Belediyesi Atletizm Kulübü sporcuları daİstanbul 1.ci ve 2.ci olmuşlardır.