Geleceğin mühendisleri bu atölyede yetişiyor

Bugün insanların yaptığı birçok işi yakın gelecekte robotlar yapacak. Bilim ve teknolojinin dünyada hızla ilerlemesi sonucu artık sanayide, endüstride, tarımda, hizmet sektöründe insanların yerini robotlar alacak. Kağıthane Belediyesi çocukları geleceğe hazırlamak ve Türkiye’yi modern çağın ilerisine taşımak adına ilçedeki yaşam beceri atölyelerinde öğrencilere kod yazmayı ve robot tasarımı-programlamayı alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğretiyor.

Her yıl bahar-kış-yaz dönemlerinde olmak üzere 3 dönem hizmet veren yaşam beceri atölyelerinde ücretsiz eğitim alan çocuklar, problem çözme ve yaratıcı düşünme yönlerini geliştirirken, bilgi ve potansiyellerini yaşama en etkin biçimde aktarma becerisi kazandı. Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi Robot Sınıfı öğrencileri mühendisliğin ilk adımlarını bu atölyede atmaya başladı. Eğitimler sömestrda da devam etti. Geliştirdikleri robotlarla motive olan çocuklar mesleklerine şimdiden karar verdi. Oyun çağındaki çocuklar atölyelerde robot yaparak hem eğleniyor hem de sosyalleşerek geleceğe hazırlanıyorlar.

BU ATÖLYE HAYATLARINA YÖN VERMELERİNİ SAĞLIYOR

Robot Atölyesi’nde robot tasarımı ve programlama yapan 15 yaşındaki Lütfi Keleş, arkadaşlarıyla birlikte fuarlara ve yarışmalara katıldı, çeşitli ödüller kazandı. Ödüller sayesinde motive oldu ve ilerideki mesleğini Makine Programcısı olarak seçti. Keleş, “Böyle bir atölye olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. İyi ki böyle bir yer var” dedi.

“NE İCAT EDERSENİZ, O GERÇEKLEŞİR”

Atölyede eğitim alan14 yaşındaki Eren Oruç’un makinelere olan merakı küçük yaşta başladı. Önce evde oyuncak arabalarını söküp yeniden birleştirdi, daha sonra Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi’ne gelerek kendini daha da geliştirdi, engellilerle yaşlılar için robotik kol ve ultra sensörlü otomatik ileri-geri gidebilen oyuncak araba icat etti. Oruç, ilerideki mesleğine de şimdiden karar verdi. Makine Mühendisi olmak isteyen Oruç’un mesleğinde bu atölyenin de büyük katkısı oldu.Atölyede eğitim aldığı için kendisini şanslı sayan Oruç, arkadaşlarının da buraya gelmesini istedi. Geliştirdikleri makinelerle ilgili de bilgi veren Oruç, “Ultra sensörlü otomatik ileri-geri gidebilen oyuncak araba geliştirilip sanayide kullanılabilir. Ray sistemiyle araba taşımacılığı yapılabilir. Elimizde sınırsız bir imkân var. Ne icat ederseniz, o gerçekleşir” diye konuştu.

“ROBOT TASARLAMAKTAN KEYİF ALIYORUM”

14 yaşındaki Berkan Sevil ise atölyede en çok robot tasarlamaktan keyif alıyor. Merdiven çıkan ve eşya taşıyan robot ile engelliler için robot kol tasarladı, robot atölyesi kendisini geliştirmesine büyük katkı sağladı. Sevil, “El-göz koordinasyonumuz gelişti, bilgisayar programlamayı ve bilgisayar dilini öğrendik, farklı tasarımlar yaparak robotlarla tanıştık. Burası geleceğimiz için bize çok güzel bir kapı oldu. Burası olmasaydı hiçbir şey yapamazdık. Yeni insanlar tanıdım ve lise öğrenimim için de büyük katkı sağladı” sözleriyle robot atölyesinin katkılarını dile getirdi.

“GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNİN İLK ADIMLARINI BU ATÖLYEDE ATIYORUZ”

Robot Sınıfı Eğitmeni Ömer Nurcan, atölyenin çocuklar üzerindeki olumlu etkisini “Çocukların sokakta değil bu atölyelerde büyümesini istiyoruz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Elektrik, elektronik, mekatronik ve tasarım bilgilerini ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Çocuklara geleceğin dili olan kodlamayı 12-13 yaşında öğretiyoruz. Burası çocukların lise ve üniversite hayatına ön hazırlık oluyor. Ülkemize de yardımcı oluyoruz. Geleceğin mühendislerinin ilk adımlarını bu atölyede atıyoruz” sözleriyle anlattı.