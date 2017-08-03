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Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle bakılıyor

Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelen Orgeneral Yaşar Güler'in 2019'da Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:31
Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle bakılıyor

Darbe girişiminin ardından yapısı değiştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısıyla ‘kuvvet’ komutanlarının tamamı değişti. TSK’yı 2020’li yıllara taşıyacak komuta kademesi şekillendi.

Yaş haddine girmedikleri için süreleri bulunmalarına rağmen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal emekliye sevkedildi.

Böylece Orgeneral Çolak’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelen Orgeneral Güler’in teamüllere göre 2019’da Genelkurmay Başkanı olmasının yolu açıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:31
  1. Orgeneral Yaşar Güler
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