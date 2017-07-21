Geleceğin dev adamları pota ile buluşmaya devam ediyor

Basketbol gönüllüsü gençler, spor okullarında sıçrama ve kuvvet antrenmanlarının yanı sıra smaç pozisyonunda çalışmalar yaparak, alanında uzman eğitmenlerden ders alıyor. Eğitimlerde 6-14 farklı yaş gruplarından çocuklar basketbolun inceliklerinden teknik yönlerine kadar sıkı bir eğitimden geçiyor.

Geleceğin basketbol yıldızları arasına katılmak için çalışmalarını sürdüren öğrenciler hafta içi her gün saat 09.00-17.00 arası 8 merkezi spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.