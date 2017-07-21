Geleceğin dev adamları pota ile buluşmaya devam ediyor
Basketbola gönül veren çocuk ve gençleri Türk basketboluna kazandırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, yaz spor okullarında geleceğin dev adamlarını pota ile buluşturmaya devam ediyor.21 Temmuz 2017 Cuma 19:38
Basketbol gönüllüsü gençler, spor okullarında sıçrama ve kuvvet antrenmanlarının yanı sıra smaç pozisyonunda çalışmalar yaparak, alanında uzman eğitmenlerden ders alıyor. Eğitimlerde 6-14 farklı yaş gruplarından çocuklar basketbolun inceliklerinden teknik yönlerine kadar sıkı bir eğitimden geçiyor.
Geleceğin basketbol yıldızları arasına katılmak için çalışmalarını sürdüren öğrenciler hafta içi her gün saat 09.00-17.00 arası 8 merkezi spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.